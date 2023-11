Auto esplode al confine USA-Canada, 'Terrorismo'

Negli Stati Uniti torna la paura degli attentati terroristici. Un'auto carica di esplosivo è esplosa sul Rainbow Bridge, il ponte sopra le cascate del Niagara, luogo iconico e sempre affollato di turisti al confine con il Canada. Per fortuna, il bilancio è di una guardia di frontiera e di un passante feriti in modo non grave, mentre le due persone a bordo del veicolo sono decedute. A pochi giorni dal Thanksgiving, con milioni di persone in viaggio in tutta l'America, la situazione avrebbe potuto essere ben più grave. L'incidente è avvenuto poco prima di mezzogiorno, le 18 in Italia, quando un'auto proveniente dal lato canadese del confine con gli Stati Uniti ha accelerato durante il processo di controllo al check point, prima di esplodere nei pressi di un'area di controllo secondaria. Le autorità non sanno ancora cosa abbia causato l'esplosione. Fox News è stata la prima a parlare di attentato terroristico, citando fonti informate. L'Fbi ha definito la situazione "molto fluida", mentre il premier canadese Justin Trudeau ha evocato "una situazione molto grave". Federali, polizia di New York e quella di frontiera stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente, anche grazie ai video ripresi dalle telecamere di sicurezza.