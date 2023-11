Auto della polizia date alle fiamme a Dublino

Nella serata di Dublino sono scoppiati incidenti, tra cui l'incendio di un'auto della polizia non lontano da un'aggressione avvenuta davanti a una scuola, che ha causato la ferita di cinque persone, tra cui tre bambini. Centinaia di manifestanti hanno portato in piazza cartelli con la scritta "Irish Lives Matter" e bandiere irlandesi durante gli scontri che si sono verificati in un quartiere in cui sono presenti numerosi immigrati.