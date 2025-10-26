Auto con 5 giovani cade da un ponte, muore 20enne in Gallura

Un giovane di 25 anni è morto questa notte in un incidente stradale avvenuto lungo la strada Baldu-L'Agnata, nelle campagne della periferia di Tempio Pausania, in Gallura.

Omar Masia, di Calangianus, era il figlio di un vigile del fuoco in servizio nel distaccamento locale e che è intervenuto per prestare i primi soccorsi.

La vittima dell'incidente era a bordo di un'auto Bmw insieme ad altri quattro amici, diretti ad una festa in una casa privata. Per cause in fase di accertamento, l'auto ha sbandato ed è uscita fuori strada, cadendo da un ponte.

Sul posto sono giunti 118 e i carabinieri. I passeggeri dell'auto hanno riportato gravi ferite e sono stati trasferiti in ospedale.