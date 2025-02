Austria: accordo tra partiti centristi per governo di coalizione senza l'Fpo

I tre principali partiti centristi in parlamento in Austria hanno raggiunto un accordo per formare un governo di coalizione senza il Partito della Libertà (Fpo) di estrema destra e intendono presentarlo oggi, cinque mesi dopo la vittoria dell'Fpo alle ultime elezioni parlamentari. Lo riporta Reuters sul suo sito.

L'accordo dovrebbe porre fine alla più lunga attesa per un nuovo governo in Austria dalla seconda guerra mondiale. Un primo tentativo di formare una coalizione di governo con gli stessi tre partiti è fallito a gennaio, dopodiché l'euroscettico e filorusso Fpo è stato incaricato di formare un governo, ma non ci è riuscito.