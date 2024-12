Australia obbliga piattaforme digitali a pagare per notizie

L'Australia costringerà Meta e Google a pagare per le notizie condivise sulle loro piattaforme nell'ambito di un nuovo schema, minacciando di tassarli se si rifiutano di concludere accordi con i media locali. L'obiettivo è che le grandi aziende tecnologiche compensino gli editori locali per la condivisione di link di notizie che indirizzano il traffico verso le loro piattaforme. "È importante che le piattaforme digitali facciano la loro parte. Devono sostenere l'accesso al giornalismo di qualità che informa e rafforza la nostra democrazia", ;;ha affermato il ministro delle Comunicazioni Michelle Rowland. Le piattaforme di social media con entrate australiane superiori a 160 milioni di dollari all'anno saranno tassate per una cifra ancora da decidere, destinata a pagare le notizie. (ANSA-AFP).