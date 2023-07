Australia: morti 50 dei cetacei arenati, soccorsi per altri 45

Oltre 50 dei circa 100 cetacei arenatisi nelle scorse ore su una spiaggia dell'Australia occidentale sono morti, hanno comunicato oggi le autorità locali. I 51 globicefali facevano parte di un branco di cetacei avvistato ieri al largo di Cheynes Beach vicino ad Albany, circa 400 chilometri a sudest di Perth. Il dipartimento statale per i Parchi e la fauna selvatica ha affermato che sta lavorando con i volontari per cercare di salvare 46 cetacei ancora vivi e che prevede di guidare gli animali in acque più profonde durante la giornata odierna.