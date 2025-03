Australia considera missione di peacekeeping in Ucraina, afferma Albanese

L'Australia valuterà la sua partecipazione ad una eventuale missione di peacekeeping in Ucraina: lo ha affermato il primo ministro Anthony Albanese, sottolineando che adesso è troppo presto per qualsiasi dispiegamento di truppe.

Albanese ha parlato ieri con il premier britannico Keir Starmer, che si è unito alla Francia nel tentativo di formare una "coalizione di volenterosi", destinata nelle intenzioni a garantire anche una presenza di peacekeeper dopo un eventuale accordo di cessate il fuoco con la Russia.

"Entrambe le nostre nazioni sono molto chiare sul nostro sostegno all'Ucraina, e ovviamente è troppo presto: non si possono avere forze di mantenimento della pace senza avere la pace", ha detto oggi Albanese in una conferenza stampa. "Ho certamente detto molto chiaramente, pubblicamente, ripetutamente, che avremmo preso in considerazione la partecipazione a qualsiasi missione di mantenimento della pace in Ucraina".