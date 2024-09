Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha parlato con il suo omologo israeliano Yoav Gallant e ha espresso la sua "preoccupazione per la responsabilità dell'Idf per la morte ingiustificata della cittadina americana Aysenur Eygi mentre manifestava in Cisgiordania. Il segretario ha esortato Gallant a riesaminare le regole di ingaggio dell'Idf quando opera in Cisgiordania".