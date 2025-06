Aumento delle vendite al dettaglio ad aprile: settore alimentare in crescita

Ad aprile si stima, per le vendite al dettaglio, un aumento rispetto al mese precedente in valore (+0,7%) e in volume (+0,5%). Su base annua si registra una crescita del 3,7% in valore e dell'1,9% in volume. Lo indica l'Istat, sottolineando che l'aumento annuo in valore è il più alto da giugno 2023: la crescita riguarda esclusivamente il settore alimentare, trainato dagli acquisti pasquali.

Il valore delle vendite al dettaglio, sempre nel confronto annuo, è in aumento per la grande distribuzione (+6,8%) e le imprese operanti su piccole superfici (+0,9%), ovvero negozi e minimarket, mentre è in flessione per le vendite al di fuori dei negozi (-0,1%) e il commercio elettronico (-0,7%).