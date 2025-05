Aumento delle morti sul lavoro nel primo trimestre 2025: +8,37% rispetto al 2024

Nel primo trimestre sono stati denunciati all'Inps 205 morti sul lavoro a causa del forte incremento dei decessi per infortuni in itinere con un aumento dell'8,37% sul 2024: è quanto emerge dai dati Inail sulle denunce sugli infortuni sul lavoro. Le denunce di infortunio in occasione di lavoro con esito mortale (al netto degli studenti) presentate entro il mese di marzo 2025, pur nella provvisorietà dei numeri, si legge, sono state 146, quattro in meno rispetto al primo trimestre 2024. Le denunce di infortuni in itinere con esito mortale presentate nel 2025 sono state 59, 20 in più rispetto alle 39 registrate nel 2024 (+51,3%).

Le denunce di infortunio degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'Inail entro il mese di marzo 2025 sono state 25.797, in aumento dell'1,9% rispetto alle 25.322 del 2024. Da settembre 2023 è in vigore l'estensione della tutela Inail agli studenti di scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, prevista dal decreto legge n. 48 del 4 maggio 2023 e confermata anche per l'anno scolastico 2024-2025. Sono cinque, sottolinea l'Inail, le denunce di infortunio con esito mortale degli studenti di ogni ordine e grado presentate all'Istituto entro il mese di marzo 2025 a fronte delle due arrivate nel 2024.