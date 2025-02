Aumento dell'1,1% per la bolletta del gas a gennaio: Arera comunica i nuovi prezzi

Sale a gennaio la bolletta del gas per il servizio di tutela della vulnerabilità. Il prezzo di riferimento è pari a 126,63 centesimi di euro per metro cubo, in aumento dell'1,1% su dicembre. Lo comunica l'Arera ricordando che a gennaio le quotazioni all'ingrosso sono state in aumento rispetto a quelle registrate a dicembre. Il prezzo della sola materia prima gas, per i clienti nel servizio di tutela della vulnerabilità, è pari a 49,87 euro/Megawattora. I clienti domestici attualmente nel Servizio di tutela vulnerabilità gas sono circa 2,36 milioni.