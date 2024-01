Aumento del traffico di droga proveniente da Olanda e Spagna nelle piazze del Napoletano, 29 azioni messe in atto.

Blitz contro il narcotraffico internazionale dei Carabinieri e della Dda di Napoli, che hanno smantellato due organizzazioni criminali che importavano droga dall'Olanda e dalla Spagna per le principali piazze di spaccio del Napoletano, tra cui quella del Parco Verde di Caivano. Complessivamente sono state eseguite 29 misure cautelari. La Procura ipotizza diverse accuse, tra cui associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e detenzione di droga ai fini di spaccio. Le due bande avevano a disposizione armi da fuoco e veicoli dotati di un sofisticato "sistema di occultamento". Durante le indagini, inoltre, è stato catturato a Dubai il latitante Bruno Carbone (stretto collaboratore del narcotrafficante internazionale Raffaele Imperiale e ora collaboratore di giustizia come quest'ultimo) e sequestrato circa un quintale di sostanza stupefacente di vario tipo, armi da fuoco, autovetture con "sistema di occultamento", un ordigno esplosivo e centinaia di munizioni di diverso calibro.