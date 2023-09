Aumento assegno per 2° e 3° figlio a Roccella

Nella prima finanziaria abbiamo aumentato l'assegno unico per il primo figlio e, a partire dal terzo, fino a tre anni, abbiamo incrementato anche in modo forfettario e strutturale le famiglie numerose, che rappresentano circa il 18% dei bambini e dei giovani. Abbiamo già aumentato il provvedimento dell'assegno unico e altrettanto faremo in questa nuova finanziaria, in particolare sul secondo figlio ed anche sul terzo. Abbiamo pensato a un pacchetto per il secondo figlio, ha dichiarato la Ministra alla Famiglia Eugenia Roccella durante Talk Molto Donna, organizzato da Il Messaggero.