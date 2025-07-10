Aumenta il gasolio, Tamoil alza di 2 centesimi

Stabilità delle quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo nella chiusura di ieri. Sulla rete carburanti oggi i prezzi tornano a muoversi. Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Tamoil ha alzato di 2 centesimi il prezzo del gasolio.
Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,732 euro/litro (-1 millesimo, compagnie 1,738, pompe bianche 1,721), gasolio self service a 1,666 euro/litro (-1, compagnie 1,671, pompe bianche 1,655). Benzina servito a 1,873 euro/litro (-1, compagnie 1,916, pompe bianche 1,792), diesel servito a 1,807 euro/litro (invariato, compagnie 1,850, pompe bianche 1,725). Gpl servito a 0,704 euro/litro (invariato, compagnie 0,714, pompe bianche 0,694), metano servito a 1,440 euro/kg (invariato, compagnie 1,446, pompe bianche 1,435), Gnl 1,278 euro/kg (invariato, compagnie 1,273 euro/kg, pompe bianche 1,282 euro/kg).
Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,829 euro/litro (servito 2,095), gasolio self service 1,778 euro/litro (servito 2,047), Gpl 0,841 euro/litro, metano 1,505 euro/kg, Gnl 1,366 euro/kg.