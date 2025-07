Audio rubati a Bova, indagato amico della modella Ceretti

C'è un indagato per la vicenda degli audio e delle chat rubati a Raoul Bova, per la quale la procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentata estorsione ai danni dell'attore: si tratta di un pr milanese, amico di Martina Ceretti, la modella e influencer alla quale erano giunti - nell'ambito di conversazioni private - i messaggi audio inviati a lei dall'attore. L'ipotesi è che l'uomo abbia in seguito inviato messaggi a Bova informandolo di quegli audio e sottendendo una richiesta. Sotto sequestro ci sarebbe invece anche il cellulare di Ceretti.

Si sta analizzando il traffico telefonico della modella e influencer Martina Ceretti, alla quale erano giunti - nell'ambito di conversazioni private - i messaggi audio inviati a lei dall'attore Raoul Bova. Audio in questi giorni poi divulgati da Fabrizio Corona. Alcuni giorni fa per la vicenda, su cui indaga la Procura di Roma, Bova aveva sporto denuncia nella capitale.