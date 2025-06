Attorney General, decisione finale su ius soli a ottobre

La decisione finale della Corte Suprema sullo ius soli sarà presa ad ottobre. Lo ha detto l'Attorney General Usa, Pam Bondi, in un briefing con la stampa e Donald Trump alla Casa Bianca. La sentenza di oggi ha autorizzato temporanemente lo stop al diritto di cittadinanza voluto dal presidente ma non prima di 30 giorni. La Corte oggi non è entrata nel merito dell'ordine esecutivo firmato Trump, ma solo sul potere dei giudici di grado inferiore di bloccare gli ordini esecutivi.