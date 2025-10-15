Mercoledì 15 Ottobre 2025

Gli italiani e la Brexit

Pietro Romano
Gli italiani e la Brexit
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Pamela GeniniGazaFratelli RamponiManovra 2026Btp Valore ottobre 2025Meteo ciclone
Acquista il giornale
Ultima oraAttilio Fontana, Toscana? Lega riprenda in mano i nostri valori
15 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Attilio Fontana, Toscana? Lega riprenda in mano i nostri valori

Attilio Fontana, Toscana? Lega riprenda in mano i nostri valori

'Dobbiamo essere il partito dei territori, qualcosa va rivisto'

'Dobbiamo essere il partito dei territori, qualcosa va rivisto'

'Dobbiamo essere il partito dei territori, qualcosa va rivisto'

Il risultato deludente della Lega in Toscana "è forse la constatazione che la Lega deve continuare ad essere il partito dei territori e della gente. Forse bisogna rivedere qualcosa in questo ambito". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano.

Secondo Fontana, "bisogna riprendere in mano quelli che sono i nostri valori e i motivi per cui tutti noi siamo entrati a far politica - aggiunge -. La gente ci riconosce in quello. Quello che noi dobbiamo fare è difendere il modello lombardo e continuare a lavorare per fare in modo che la Lombardia continui ad essere quello che è".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Lega