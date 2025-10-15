Attilio Fontana, Toscana? Lega riprenda in mano i nostri valori

Il risultato deludente della Lega in Toscana "è forse la constatazione che la Lega deve continuare ad essere il partito dei territori e della gente. Forse bisogna rivedere qualcosa in questo ambito". Così il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano.

Secondo Fontana, "bisogna riprendere in mano quelli che sono i nostri valori e i motivi per cui tutti noi siamo entrati a far politica - aggiunge -. La gente ci riconosce in quello. Quello che noi dobbiamo fare è difendere il modello lombardo e continuare a lavorare per fare in modo che la Lombardia continui ad essere quello che è".