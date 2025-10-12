Domenica 12 Ottobre 2025

12 ott 2025
Atteso per questa sera annuncio governo in Francia

Fonti vicine Eliseo: prima che Macron parta per summit in Egitto

Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, si trova nell'ufficio di Emmanuel Macron all'Eliseo, per discutere gli ultimi ritocchi alla lista dei ministri ed annunciare, in serata, la composizione del governo. Secondo fonti vicine alla presidenza, citate dai media francesi, è stato Macron a sollecitare la nomina del governo per questa sera, dal momento che il presidente, in nottata, partirà per l'Egitto, dove domani tiene a "testimoniare il sostegno della Francia" all'accordo di pace fra Israele e Hamas.

Emmanuel MacronHamas