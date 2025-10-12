Atteso per questa sera annuncio governo in Francia

Il primo ministro francese, Sébastien Lecornu, si trova nell'ufficio di Emmanuel Macron all'Eliseo, per discutere gli ultimi ritocchi alla lista dei ministri ed annunciare, in serata, la composizione del governo. Secondo fonti vicine alla presidenza, citate dai media francesi, è stato Macron a sollecitare la nomina del governo per questa sera, dal momento che il presidente, in nottata, partirà per l'Egitto, dove domani tiene a "testimoniare il sostegno della Francia" all'accordo di pace fra Israele e Hamas.
Ultima oraAtteso per questa sera annuncio governo in Francia