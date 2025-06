Attesi in cinquantamila al corteo di domani per Gaza indetto dal centrosinistra a Roma. La manifestazione sfilerà per le strade del centro della capitale, da piazza Vittorio fino a Porta San Giovanni. Pronto il dispositivo di sicurezza per evitare criticità durante il corteo. Massima attenzione a eventuali blitz delle frange estreme della protesta Pro Pal.