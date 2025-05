Sono circa duecento le delegazioni straniere attese per la cerimonia di insediamento di Papa Leone XIV. E' quanto emerge dalla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura a Roma. Tra i presenti sono previsti il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, i reali spagnoli, il presidente israeliano Isaac Herzog e i vertici dell'Ue.