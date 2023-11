Attenzione a politiche di bilancio meno prudenti, De Guindos

Il Vicepresidente della Bce Luis de Guindos ha affermato durante la 26esima Euro Finance Week a Francoforte che gli spread sui mercati dei titoli di Stato sono rimasti contenuti poiché molti governi sono riusciti a garantire finanziamenti a basso costo con scadenze più lunghe durante il periodo di bassi tassi di interesse. Tuttavia, ha avvertito che costi di finanziamento più elevati e politiche fiscali meno prudenti potrebbero riaccendere le preoccupazioni sulla sostenibilità del debito sovrano, in particolare nei paesi in cui i livelli di debito sono già elevati. De Guindos ha inoltre sottolineato che le prospettive finanziarie dell'eurozona "restano fragili" e che quelle di crescita "sono peggiorate". Infine, ha annunciato che la Bce ha in programma nuove strette sui tassi per calmierare la domanda e l'inflazione.