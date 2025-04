Attentato terroristico a Mosca: ucciso il generale Yaroslav Moskalik

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha condannato come "un attacco terroristico" l'attentato in cui è morto oggi vicino a Mosca il generale Yaroslav Moskalik, ucciso dall'esplosione di un ordigno posto sulla sua auto. "La questione principale - ha detto Zakharova, citata dall'agenzia Tass - è come fermare la guerra nel cuore dell'Europa e del mondo. Vediamo così tante vittime ogni giorno. Anche oggi, un militare russo è stato ucciso in un attacco terroristico a Mosca".