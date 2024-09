Attentato suicida a Kabul, 6 morti e 13 feriti

Un attentatore suicida ha innescato la sua carica esplosiva nella capitale afghana uccidendo sei persone e ferendone altre 13. La violenza è diminuita in Afghanistan dopo la presa del potere da parte dei talebani nel 2021, tuttavia, diversi gruppi militanti rimangono attivi, tra cui il gruppo regionale dello Stato islamico. Non c'è stata alcuna rivendicazione immediata di responsabilità per l'attacco di oggi pomeriggio, avvenuto nell'area di Qala-e-Bakhtiar, nella periferia meridionale di Kabul. Il portavoce della polizia di Kabul, Khalid Zadran, ha affermato che "una persona che portava addosso esplosivi si è fatta saltare in aria" e una donna è tra le vittime. "I feriti sono stati trasferiti in ospedale in tempo e le indagini sono in corso", stando a quanto pubblicato dalla polizia su X.