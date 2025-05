Attentato a Washington DC: Herzog condanna l'antisemitismo e sostiene l'ambasciata israeliana

"Sono sconvolto dalle scene di Washington DC. Questo è un atto spregevole di odio, di antisemitismo, che ha causato la morte di due giovani dipendenti dell'ambasciata israeliana": lo scrive su X il presidente israeliano, Isaac Herzog, commentando l'attentato di ieri sera all'esterno del museo ebraico della capitale statunitense.

"I nostri cuori sono con i cari delle vittime e le nostre preghiere immediate sono rivolte ai feriti. Invio il mio pieno sostegno all'Ambasciatore e a tutto il personale dell'ambasciata. Siamo al fianco della comunità ebraica a Washington DC e in tutti gli Stati Uniti - prosegue -. America e Israele saranno uniti in difesa del nostro popolo e dei nostri valori comuni. Il terrore e l'odio non ci spezzeranno".