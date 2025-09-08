Lunedì 8 Settembre 2025

La lezione di Velasco

Doriano Rabotti
La lezione di Velasco
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato GerusalemmeBuoni pasto 2026Sinner AlcarazUcraina RussiaElezioni regionali
Acquista il giornale
Ultima oraAttentato a Gerusalemme, quattro morti a una fermata del bus
8 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Attentato a Gerusalemme, quattro morti a una fermata del bus

Attentato a Gerusalemme, quattro morti a una fermata del bus

Media, 'terroristi armati sono saliti e hanno aperto il fuoco'

Media, 'terroristi armati sono saliti e hanno aperto il fuoco'

Media, 'terroristi armati sono saliti e hanno aperto il fuoco'

Secondo le prime informazioni fornite dal servizio di soccorso del Magen David Adom e dalla polizia, quattro persone sono rimaste uccise nell'attentato a Gerusalemme nord, al Ramot Junction. I terroristi sono saliti su un autobus della linea 62 e hanno aperto il fuoco. Sono stati uccisi da un soldato che si trovava sul posto, secondo le prime informazioni. Cinque feriti sono in gravi condizioni.

Il notiziario di Channel 12 ha intervistato il paramedico del servizio ambulanze arrivato sul luogo dell'attacco: "Siamo arrivati ;;in massa non appena abbiamo sentito la segnalazione. Una volta sul posto abbiamo visto persone che giacevano prive di sensi ai lati della strada e sul marciapiede vicino alla fermata dell'autobus. C'è molta distruzione sulla scena, vetri rotti a terra e molta confusione. Abbiamo iniziato a fornire cure mediche ai feriti e continuiamo a curarli e a trasportarli in ospedale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Terrorismo