Attacco su treno in Gb, polizia esclude per ora terrorismo

Matrice terroristica formalmente esclusa, per ora, dietro il sanguinoso attacco compiuto ieri sera su un treno passeggeri in viaggio nel Cambridgeshire, lungo il percorso fra Doncaster e Londra, in cui sono state accoltellate almeno 10 persone. Lo rende noto questa mattina la polizia britannica, in un aggiornamento sulle indagini, precisando che i due sospetti arrestati sono entrambi cittadini britannici, sono "neri" e uno "è discendente" di familiari "caraibici".

Sono 11 le persone che risultano essere state ferite in totale, ha reso noto la Transport Police in un aggiornamento sulle indagini affidato al sovrintendente John Loveless. Il funzionario ha precisato che 10 sono stati soccorsi e portati in ospedale a Cambridge e uno si è presentato più tardi al pronto soccorso. Inizialmente 9 erano stati indicati come gravi, ma 4 sono stati poi dimessi e ora solo due sono ritenuti in pericolo di vita.

I due uomini arrestati, dopo essere stati neutralizzati dagli agenti con scariche elettriche di taser mentre avevano ancora fra le mani lunghi coltelli, hanno 32 e 35 anni e sono cittadini britannici. Il funzionario ha precisato che i due sono stati arrestati "entro otto minuti dopo il primo allarme" al numero di emergenza 999, non appena il treno è stato dirottato nella stazione non prevista di Huntingdon e fermato in emergenza verso le 19,42 locali (le 20,42 italiane). Entrambi "restano in custodia", accusati al momento di "tentato omicidio" plurimo.

Loveless ha evidenziato come l'antiterrorismo sia stata inizialmente coinvolta nelle indagini, puntualizzando tuttavia che "allo stato nulla suggerisce che si sia trattato di un episodio di terrorismo". Ha poi assicurato che l'investigazione prosegue a passo spedito per accertare ora "tutte le circostanze e i moventi" di questo orrendo attacco, non senza rivolgere un appello a ciascun testimone o persona informata di qualcosa a condividere potenziali elementi utili con la polizia.

Un portavoce del governo laburista di Keir Starmer ha dal canto suo fatto sapere parallelamente che il premier e la ministra dell'Interno, Shabana Mahmood, restano in contatto con gli investigatori per essere "costantemente informati" sugli sviluppi.