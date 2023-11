Attacco russo su Odessa, danni al museo delle Belle Arti

Un attacco russo di droni e missili su Odessa ha causato "danni significativi" al Museo delle Belle Arti di Odessa. Lo ha detto all'emittente Suspilne - come riporta il Kyiv Independent - il sindaco della città ucraina, Hennadiy Trukhanov, aggiungendo che l'attacco ha quasi distrutto diverse opere importanti. "Avremmo potuto perdere molti dei nostri pezzi, reperti molto famosi in tutto il mondo. Fortunatamente, questo non è accaduto", ha detto Trukhanov. L'attacco ha provocato cinque feriti, che sono stati ricoverati in ospedale con ferite da schegge.