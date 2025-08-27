Domenica 24 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Killer MinneapolisPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina UsaEuropei basket 2025
Acquista il giornale
Ultima oraAttacco russo su larga scala in Ucraina, anche su Kiev
27 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Attacco russo su larga scala in Ucraina, anche su Kiev

Attacco russo su larga scala in Ucraina, anche su Kiev

Due attacchi con droni sulla capitale

Due attacchi con droni sulla capitale

Due attacchi con droni sulla capitale

La Russia ha lanciato un attacco con droni su larga scala contro le città ucraine, tra cui Kiev, prendendo di mira regioni situate lontano dalla linea del fronte del Paese. Lo scrive il Kiev Independent. Le prime esplosioni sono state udite a Kiev intorno alle 21:30, poi di nuovo intorno a mezzanotte quando il dispiegamento di sistemi di difesa aerea in città è stato nuovamente attivato. L'aeronautica militare ucraina ha inoltre segnalato che sciami di decine di droni stavano volando sopra le regioni centrali e meridionali, tra cui gli oblast' di Zhytomyr, Odessa e Mykolaiv, nonché le regioni più vicine alla linea del fronte.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina