E' di otto feriti - tra cui due bambini - il bilancio provvisorio dell'attacco nutturno russo su Kiev. Sono stati tutti condotti in ospedale. Droni sono stati lanciati in particolare nel distretto di Solomyanskyi: sono segnalati - come riporta l'agenzia Unian - incendi in edifici residenziali, in magazzini e in un istituto scolastico. Gli addetti al soccorso stanno operando sul posto.