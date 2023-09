Attacco jihadista in Niger, 7 soldati uccisi nel sudovest

Ieri, secondo un comunicato stampa del Ministero della Difesa nigerino, un'unità dell'operazione Almahaou in missione di sicurezza a Kandadji è stata violentemente attaccata da diverse centinaia di terroristi. Salifou Mody ha riferito che, a seguito di questo attacco, sono stati uccisi 12 soldati: sette in combattimento e cinque a causa di un incidente stradale avvenuto durante l'intervento in risposta all'attacco. Altre sette persone sono rimaste ferite.