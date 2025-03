Attacco israeliano a Beit Lahia: uccisi nove operatori di beneficenza

Almeno nove operatori di organizzazioni di beneficenza sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti ieri in un attacco israeliano a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza: lo ha reso noto l'ufficio stampa di Hamas, come riporta la Cnn, che parla del raid più mortale da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a gennaio.

In precedenza, l'esercito israeliano aveva affermato di aver preso di mira una "cellula terroristica" che stava utilizzando un drone per compiere attacchi contro le sue truppe dell'esercito nella Striscia.