Venerdì 10 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloMeteo weekend
Acquista il giornale
Ultima oraAttacco hacker a piattaforma private medici, centinaia vittime
10 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Attacco hacker a piattaforma private medici, centinaia vittime

Attacco hacker a piattaforma private medici, centinaia vittime

Chiuso il sito a Milano, si indaga per truffa

Chiuso il sito a Milano, si indaga per truffa

Chiuso il sito a Milano, si indaga per truffa

Un attacco hacker ha colpito una piattaforma privata - chiamata 'Paziente Consapevole' - che a Milano mette in contatto pazienti e medici: una serie di mail sono state inviate a centinaia di cittadini per chiedere il pagamento di presunti arretrati per prestazioni sanitarie, esami e farmaci. Sull'attacco, presumibilmente dall'est Europa, indaga la polizia Postale coordinata dal pm della procura di Milano Enrico Pavone. Il reato ipotizzato è truffa.

Al momento il sito appare spostato su "un indirizzo sicuro", ma anche cliccando su quel link appare una pagina in "manutenzione". Le mail, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, provengono da una inesistente società di recupero crediti di Monza, che chiede agli utenti di pagare presunti arretrati per prestazioni sanitarie presentando dati anagrafici e tipologie di patologie ed esami realmente attinenti alla storia clinica di quei pazienti.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

TruffaAttacco hacker