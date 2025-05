Attacco di sicari a Veracruz: morta fotografa durante campagna elettorale

Un attacco di sicari con armi da fuoco contro la sede della campagna elettorale di Xóchitl Tress, candidata a sindaco di Juan Rodríguez Clara, città messicana di 40mila abitanti nello Stato orientale di Veracruz, ha provocato la morte della fotografa e giornalista Avisack Douglas, che lavorava per la candidata del partito Movimiento Ciudadano in vista delle amministrative che si celebreranno il prossimo 1 di giugno. Lo rende noto il sito Infobae, precisando che Douglas è deceduta in ospedale a causa di ferite multiple da arma da fuoco.

L'Associazione messicana dei giornalisti ha condannato il suo "codardo omicidio" mentre il leader a Veracruz del partito Movimiento Ciudadano, Luis Carbonell, ha affermato sui suoi social network che il "terribile attentato" era diretto contro la candidata a sindaco di Juan Rodríguez Clara, Xóchitl Tress, uscita illesa dall'agguato.

Altre due persone sono rimaste ferite, tra cui un altro membro della campagna di Tress.

L'attentato è avvenuto poche ore dopo che la segretaria personale e un consigliere della capo del governo della Città di Messico, Clara Brugada, erano stati assassinati a colpi di pistola nella capitale e appena una settimana dopo l'omicidio di Yesenia Lara, candidata del partito di governo Movimento di Rigenerazione Nazionale (Morena) a Texistepec, sempre nello stato di Veracruz, giustiziata con altre cinque persone mentre guidava una manifestazione in vista delle amministrative del prossimo 1° giugno prossimo, riporta il sito di Deutsche Welle in spagnolo.

Tra poco meno di due settimane, Veracruz celebrerà infatti le elezioni nei suoi 212 comuni per scegliere sindaci e consiglieri comunali.