Attacco dell'esercito russo a Kherson: un civile ucciso e due feriti

L'esercito russo, secondo Ukrinform, ha attaccato oggi 47 insediamenti nella regione di Kherson uccidendo un civile e ferendone altri due. La notizia è stata riportata su Facebook dal capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, Oleksandr Prokudin.

Le forze russe avrebbero preso di mira le infrastrutture sociali e le aree residenziali negli insediamenti della regione. In particolare, sono stati danneggiati due condomini e otto abitazioni private. Inoltre, sono stati distrutti un magazzino e veicoli privati. Secondo Ukrinform, anche 11 insediamenti nella regione di Zaporizhia sono finiti sotto il fuoco russo nel corso della giornata.

Per contro - scrive l'agenzia - l'esercito ucraino ha distrutto due punti di decollo di droni, magazzini con munizioni e attrezzature, postazioni di mortai e lanciagranate in direzione di Vovchansk. Nel giro di tre giorni - aggiunge - 15 russi sono stati uccisi e altri 17 sono rimasti feriti. Come riportato da Ukrinform, i soldati dell'ufficio del comandante di risposta rapida del distaccamento della guardia di frontiera di Chernihiv hanno respinto con successo gli attacchi delle truppe russe in direzione di Kupiansk.

Sempre secondo l'agenzia, nelle ultime 24 ore ci sono stati 184 scontri tra russi e ucraini. L'offensiva più intensa si è registrata a Pokrovsk, mentre la battaglia è ancora in corso nella regione di Kursk.