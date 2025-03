Attacco della Baloch Liberation Army: sequestrato treno con 500 passeggeri in Pakistan

I separatisti del Baloch Liberation Army ha aperto il fuoco oggi su un treno che trasportava 500 passeggeri nella provincia del Balochistan, nel Pakistan sud-occidentale, sequestrando il convoglio. Lo riferiscono le autorità locali.

Il Jaffar Express era in viaggio da Peshawar verso Quetta, quando è stato attaccato: l'esercito ha cercato di intervenire, ma i separatisti hanno respinto l'attacco che è ancora in corso con droni ed elicotteri. I separatisti hanno emesso un avvertimento: 'Se il bombardamento aereo non si ferma, si procederà con l'uccisione degli ostaggi entro la prossima ora', ha detto il portavoce, Jeeyand Baloch.