Attacco con droni e missili su Kiev: cinque feriti, allerta aerea in tutta l'Ucraina

Cinque persone sono rimaste ferite nell'attacco con droni e missili su Kiev lanciato nella notte. Lo riferisce il capo dell'esercito nella capitale ucraina, Tymur Tkachenko, scrive Ukrinform. Il sindaco della città, Vitali Klitschko, ha reso noto che un bimbo di tre anni è stato ricoverato in ospedale. Una serie di esplosioni si è verificata a Kiev intorno all'1:00 ora locale, la mezzanotte in Italia, secondo quanto riferito da un giornalista del Kyiv Independent presente sul posto. "Le difese aeree sono in funzione", ha dichiarato subito il sindaco di Kiev in un post su Telegram, invitando i residenti a rimanere nei rifugi. Mentre l'allerta aerea è scattata in tutta l'Ucraina, con la segnalazione di droni in sorvolo su varie parti del Paese.