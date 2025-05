Attacco con coltello ad Amburgo: nessun movente politico, possibile crisi psichica

La polizia tedesca ha dichiarato in serata che non ci sono ancora prove che la donna sospettata dell'attacco con coltello alla stazione centrale di Amburgo abbia avuto un movente politico. "Finora non abbiamo prove che la donna possa avere un movente politico", ha dichiarato il portavoce della polizia locale Florian Abbenseth ai giornalisti presenti sul posto, in un commento trasmesso dalla televisione pubblica Ard. La polizia sta invece indagando sulla teoria secondo cui la sospettata potrebbe aver "vissuto una crisi psichica".