Attacco all'aeroporto in Daghestan durante un volo da Israele Decine di persone hanno assaltato l'aeroporto di Makhatchakala, capitale della repubblica russa del Daghestan, in seguito all'atterraggio di un aereo proveniente da Israele. Le forze dell'ordine sono intervenute per placare gli animi, mentre il governatore ha promesso una punizione per gli "atti illegali". Lo scalo resterà chiuso fino al 6 novembre.