Attacco alla sinagoga di Manchester, 'morto uno dei feriti'

E' morta una delle quattro persone date inizialmente per ferite nell'attacco avvenuto oggi nel giorno di Yom Kippur dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Lo scrive The Manchester Evening News, confermando che anche il presunto aggressore è stato ucciso, abbattuto dal fuoco della polizia.

Il premier britannico Keir Starmer, ha annunciato di aver disposto un rafforzamento della presenza della polizia a protezione di tutte le sinagoghe del Regno Unito, dopo l'attacco di questa mattina a Manchester.

"Faremo tutto ciò che serve per mantenere la nostra comunità ebraica al sicuro", ha dichiarato il primo ministro laburista - la cui moglie Victoria ha radici ebraiche - parlando ai giornalisti di casa sua subito dall'aeroporto di Copenaghen, da dove è ripartito per Londra, lasciando in anticipo i lavori di un vertice paneuropeo, per presiedere nel pomeriggio una riunione del comitato per le emergenze Cobra destinato a formalizzare le misure preannunciate.