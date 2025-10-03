Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraAttacco alla sinagoga, aggressore già arrestato per stupro
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Attacco alla sinagoga, aggressore già arrestato per stupro

Attacco alla sinagoga, aggressore già arrestato per stupro

Era in libertà su cauzione, rivelano fonti di polizia

Era in libertà su cauzione, rivelano fonti di polizia

Era in libertà su cauzione, rivelano fonti di polizia

Il sospetto terrorista ucciso durante l'attacco di ieri nel giorno del Kippur a una sinagoga di Manchester, il 35enne britannico di origine siriana Jihad Al-Shamie, era stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale nel recente passato ed era "attualmente in libertà su cauzione". Lo ha afferma una fonte anonima di polizia citata dalla Bbc, mentre nella città inglese è in corso una vegli guidata dal sindaco Andy Burnham in memoria delle vittime. Altri media descrivono Al-Shamie come membro di una famiglia borghese, uno dei tre figli di un medico che aveva lavorato in passato in zone di guerra come il Sud Sudan per alcune ong.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaTerrorismo