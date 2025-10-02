Giovedì 2 Ottobre 2025

Pd vince se detta temi e obiettivi

Pierfrancesco De Robertis
Pd vince se detta temi e obiettivi
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Flotilla ultime notizieProteste FlotillaAereo militare caduto4 ottobre Festa NazionaleSciopero treni
Acquista il giornale
Ultima oraAttacco alla sinagoga a Manchester, 4 feriti e aggressore ucciso
2 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Attacco alla sinagoga a Manchester, 4 feriti e aggressore ucciso

Attacco alla sinagoga a Manchester, 4 feriti e aggressore ucciso

E' di 4 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco avvenuto dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord...

E' di 4 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco avvenuto dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord...

E' di 4 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco avvenuto dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord...

E' di 4 feriti il bilancio delle vittime dell'attacco avvenuto dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Lo riferisce il sindaco Andy Burnham, citato dalla Bbc, la quale precisa inoltre che l'accoltellatore è stato colpito dal fuoco della polizia.

I media britannici sottolineano come l'attacco - la cui potenziale matrice terroristica e il cui movente resta da chiarire - è avvenuto nel giorno di Yom Kippur, festività sacra per gli ebrei. Gli accoltellamenti si sono verificati dinanzi alla sinagoga di Middleton Road, nella zona di Crumpsall. Si tratta di un tempio frequentato da fedeli ortodossi askhenaziti completato nel 1967.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaTerrorismo