Attacco al mercatino di Natale a Magdeburgo: Olaf Scholz in visita con Nancy Faeser

Il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, si recherà oggi a Magdeburgo per rendere visita al luogo dell'attacco che nella serata di ieri ha provocato la morte di due persone e il ferimento di oltre 60, alcune in modo grave. Ad accompagnarlo ci sarà la ministra degli Interni, Nancy Faeser. In serata è prevista una cerimonia commemorativa nella cattedrale della città della Sassonia-Anhalt. Lo riporta la Dpa.

La forze dell'ordine non hanno ancora determinato se l'attacco - condotto da un medico 50enne originario dell'Arabia Saudita che a bordo di una Bmw si è lanciato contro i passanti al mercatino di Natale - abbia matrice islamista. "Non conosciamo ancora i retroscena, stiamo considerando ogni ipotesi", ha dichiarato un portavoce della polizia alla stampa locale.