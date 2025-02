Attacco al consolato russo di Marsiglia: fermati due sospetti

Due persone sono state fermate e sono al momento detenute il relazione al lancio di ordigni esplosivi ieri contro il consolato russo a Marsiglia. Lo rende noto la procura locale.

Ieri mattina, l'edificio del consolato russo, che sorge in un quartiere con diverse altre sedi diplomatiche, era stato preso di mira dal lancio di molotov, seguito da "detonazioni". Il lancio di ordigni non ha provocato né ferimento di persone, né danni all'edificio. L'azione era stata subito definita "attentato terroristico" da Mosca, nel giorno del terzo anniversario del conflitto in Ucraina. I due fermati, secondo la procura, sono "maggiorenni". Per il quotidiano La Provence, sono stati "individuati dalla polizia mentre partecipavano a una manifestazione a favore dell'Ucraina" ieri sera.