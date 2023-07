Attacco aereo russo su Kiev nella notte, un morto

Una persona è morta e altre quattro sono rimaste ferite in seguito ad un attacco aereo lanciato dalle forze russe questa notte su Kiev: la contraerea ucraina ha abbattuto un numero ancora imprecisato di missili e droni russi, i cui detriti hanno provocato danni a diversi edifici. Lo ha reso noto su Telegram il sindaco della capitale, Vitaly Klichko. Forti esplosioni erano udibili anche dal rifugio antiaereo dell'albergo dove alloggia l'Ansa. "Nel distretto di Podil, il corpo di una persona deceduta è stato trovato mentre si spegneva un incendio in un condominio", ha scritto Klichko su Telegram. "Nel distretto di Darnytskyi, a causa della caduta di detriti, la facciata di un edificio residenziale è stata distrutta", ha aggiunto il sindaco. Inoltre, "nel distretto di Shevchenkivskyi un incendio è scoppiato sul balcone di un edificio residenziale. Tutti i servizi stanno lavorando sul posto". Klichko ha poi precisato che due persone sono state ricoverate in ospedale nel distretto di Darnytskyi e altre due sono state curate sul posto nel distretto di Shevchenkivskyi.