Attacco aereo israeliano su Baalbek: colpito edificio con rifugiati siriani

Aerei da combattimento dell'Aeronautica Militare israeliana hanno sferrato un attacco aereo sulla città di Baalbek, nel Libano orientale, colpendo un edificio che ospitava rifugiati siriani. Lo scrive - riporta la Tass - il portale di notizie Naharnet.

Pochi minuti prima del raid aereo, l'esercito israeliano ha avvertito i residenti dell'imminente attacco e ha intimato loro di abbandonare l'edificio. Testimoni oculari hanno riferito che potenti esplosioni hanno seguito il raid aereo. Ambulanze e veicoli di soccorso sono stati avvistati nella zona. Le autorità libanesi non hanno ancora commentato le conseguenze.

Nel frattempo, l'ufficio stampa delle Forze di Difesa Israeliane ha dichiarato di aver colpito un deposito di armi appartenente all'Unità di Difesa Aerea di Hezbollah. "La presenza di armi nella zona rappresenta una minaccia per lo Stato di Israele e costituisce una palese violazione degli accordi tra Israele e Libano", ha affermato l'IDF in una nota.