Attacco a Sumy: Ursula von der Leyen chiede un cessate il fuoco immediato

"Questa mattina la crudeltà russa ha colpito ancora, uccidendo uomini, donne e bambini nella città di Sumy. Un attacco barbaro, reso ancora più vile dal fatto che la gente si era riunita pacificamente per celebrare la Domenica delle Palme. Sono urgentemente necessarie misure forti per imporre un cessate il fuoco". Lo scrive sui social la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.

"Questa ultima escalation è un triste promemoria: la Russia era ed è tuttora l'aggressore, in palese violazione del diritto internazionale. L'Europa continuerà a tendere la mano ai partner e a mantenere forti pressioni sulla Russia fino a quando non cesserà lo spargimento di sangue e non sarà raggiunta una pace giusta e duratura, alle condizioni dell'Ucraina. Le vittime dell'attacco di oggi, le loro famiglie e tutti gli ucraini sono nei nostri cuori. Oggi e ogni giorno. L'Europa è al fianco dell'Ucraina e del presidente Zelensky", prosegue.