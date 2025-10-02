Attacco a sinagoga di Manchester, 3 morti compreso l'aggressore

Sono due le persone uccise nell'attacco compiuto oggi nel giorno di Yom Kippur dinanzi a una sinagoga ortodossa di Manchester, nel nord dell'Inghilterra. Lo riferisce la polizia aggiornando ufficialmente il bilancio. Due delle 4 vittime date inizialmente per ferite sono morte in seguito alle coltellate ricevute o alle conseguenze dell'investimento del veicolo condotto da un aggressore solitario.

La Greater Manchester Police ha confermato pure la morte di una terza persona, un uomo identificato come il sospetto assassino, abbattuto dal fuoco di due agenti armati.

Il totale delle persone colpite è salito ad almeno 5. Oltre ai due morti, la polizia riferisce ora di tre altri feriti "in gravi condizioni".

"Un gran numero di fedeli stava pregando nella sinagoga al momento dell'episodio", sottolineano gli investigatori. Sono rimasti chiusi dentro fino a quando l'area non è stata "resa di nuovo sicura". Dopo di che "sono stati tutti evacuati".

Re Carlo III si è detto "profondamente scioccato e rattristato" per l'attacco, nel nord dell'Inghilterra, in un messaggio firmato assieme alla regina Camilla. La coppia reale sottolinea la gravità del fatto che la comunità sia stata colpita "in un giorno tanto significativo" come Yom Kippur.