Attacco a moschea in Nigeria, sale a 30 bilancio vittime

Banditi hanno attaccato un luogo di culto a Ungwan Mantau

Banditi hanno attaccato un luogo di culto a Ungwan Mantau

Banditi hanno attaccato un luogo di culto a Ungwan Mantau

E' aumentato ad almeno 30 il bilancio dei morti nell'attacco di ieri a una moschea nello Stato nord-occidentale di Katsina, in Nigeria, secondo un deputato e alcuni residenti.

Da anni, bande armate conosciute localmente come 'banditi' depredano le comunità rurali nel nord-ovest e nel centro del Paese, saccheggiando villaggi, sequestrando residenti per ottenere riscatti e bruciando le case dopo averle saccheggiate.

Ieri mattina, secondo un rapporto di esperti destinato all'Onu e visionato dalla Afp, alcuni 'banditi' hanno attaccato una moschea nella città di Unguwan Mantau. Secondo il rapporto, si è trattato di una rappresaglia, dopo che soldati nigeriani avevano respinto un tentativo di attacco da parte dei 'banditi' nella zona.

WhatsAppXPrint

