Attacco a base della flotta russa a Kiev, 9 morti

Almeno 9 persone sono morte e 16 sono rimaste ferite a seguito dell'attacco di ieri delle forze ucraine contro il quartier generale della Flotta russa del Mar Nero a Sebastopoli, nella Crimea occupata: lo ha dichiarato il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, a Voice of America. Tra i feriti, ha sottolineato, ci sono anche generali russi. "Tra i feriti c'è il comandante del gruppo, il colonnello generale (Olexandr) Romanchuk, il quale si trova in condizioni molto gravi", ha affermato Budanov. "Il capo di Stato Maggiore, il tenente generale (Oleg) Tsekov, non è cosciente. Il numero dei feriti tra i militari regolari che non sono dipendenti del quartier generale è ancora in fase di determinazione. Si tratta del personale militare in servizio, di sicurezza e così via: (questi) non sono inclusi nella lista che ho annunciato".