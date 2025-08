Attacchi ripetuti di droni russi su Odessa

La città di Odessa è stata bersagliata nella notte da diversi raid russi con droni. Lo ha riferito il sindaco Gennady Trukhanov, citato da Ukrainska Pravda, precisando che le prime esplosioni si sono udite intorno alle 2 ora locale (l'1 in Italia).

Alle 1:30 era stato dichiarato lo stato di allerta aerea a Odessa e nella regione per le avvisaglie dell'arrivo dell'attacco. Verso le 2 le prime esplosioni e l'esortazione ai residenti di mettersi al riparo. Alle 2:30, l'aeronautica militare ha segnalato un nuovo raid di Uav provenienti dal Mar Nero in direzione della regione di Odessa. Poco prima delle 4 (le 3 in Italia) è stata revocata l'allerta.